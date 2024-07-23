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Радченко: «Глушенков ещё не поднял планку»

23 Июля 2024 • 12:49 Комментировать

Футбольный эксперт Дмитрий Радченко высказался о новичке петербургского «Зенита» - полузащитнике Максиме Глушенкове.

«Он молодец, ему надо продолжать играть так же. Но Глушенков ещё не поднял планку. Он забил четыре мяча за две игры, но делать выводы ещё рано. Потому что в «Зените» большая конкуренция», - передает слова Радченко «Чемпионат».

Напомним, что переход Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит» был оформлен в летнее трансферное окно. Стороны подписали трудовое соглашение на четыре года с возможностью пролонгации на один сезон. В первых двух матчах за «сине-бело-голубых» хавбек отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Максим Глушенков ещё теги
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