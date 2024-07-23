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«В обороне просто ужас»: Терёхин – о проблемах «Спартака» эксклюзив

23 Июля 2024 • 12:45 Комментировать

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги первого тура РПЛ.

- Какой результат матча этого тура больше всего удивил или стал неожиданным?

- «Оренбург» - «Спартак». Я не думал, что команда Станковича будет так плохо играть. Понятно, что у «Оренбурга» это был первый матч дома, да еще с таким соперником, и хозяева серьезно настраивались, но чтобы так просто обыграть красно-белых, и еще столько моментов не забить! Я вообще не понял, к чему готовился «Спартак», как готовился, чтобы так играть. В обороне просто ужас.   

- Больше разочаровал Соболев, который, судя по его игре, уже не видит себя в «Спартаке», или Максименко, допустивший грубую ошибку и даже не побежавший ее исправлять?

- Сейчас все накинулись на Соболева, но провалилась вся команда. А что касается Максименко, надо было просто выбить мяч вперед. Зачем уничтожать самих себя? Не думаю, что тренер просит так играть. Станкович сам был отличным футболистом. Работал в хороших клубах. В «Спартаке» собраны не те игроки, которые могут выходить через пас. Выбей мяч вперед, а дальше будет видно. Эта ошибка стала решающей для гостей. 

- То есть «Спартак» оказался полностью не готов к старту сезона?

- Вообще никак. В обороне защитники бегут куда-то в одну кучу, соперник выходит один на один. Совсем все плохо.

- «Локомотив» не без труда справился с «Акроном», пропустив от дебютанта РПЛ два мяча. Такое развитие событий удивило?

- Нет. «Локомотив» и в прошлом сезоне так же играл. Мог вести 2:0 и на 95-й минуте упускал очки. Сейчас продолжается тот сценарий. А у «Акрона» хороший состав. Команда пополнилась неплохими футболистами. Гости добротно играли.

- У «Локомотива» в дальнейшем будут такие же проблемы, тем более что команда строится новая?

- Будут, конечно. Есть недобор качественных исполнителей. Ушли лидеры. Но Галактионов как-то находит слова, мотивирует ребят. За счет желания они и вытаскивают такие матчи. 

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- «Зенит», казалось, вообще не заметил «Крылья Советов» на поле и легко обыграл волжан. Ожидаемо?

- Питерцы спокойно прошлись по «Крыльям Советов». Мне жалко Осинькина. У него каждый год забирают игроков. Он старается сделать хорошую команду. Я уверен, и сейчас это сделает. Купят несколько человек, и самарцы будут конкурентоспособны.

- «Зенит» и дальше будет громить всех соперников?

- Не думаю. Матч на матч не приходится. Есть команды, которые смогут оказать сопротивление «Зениту» - это московские клубы, «Краснодар». Да, «быки» не смогли обыграть «Ахмат», но этот соперник далеко не подарок. Тем более, он играл дома. Адиев наладил дисциплину, хорошо выстроил игру. Не думаю, что с «Ахматом» кому-то будет легко в Грозном.

- «Динамо» уже на 28-й минуте вело 3:0 в матче с «Факелом». Видите большие перспективы у бело-голубых в этом сезоне или просто соперник оказался слабоват?

- Соперник был слаб. Он пропустил три мяча, и матч на этом закончился. Поэтому тяжело судить о силе «Динамо. Думаю, еще будут какие-то приобретения. Нужен нападающий. Одного Тюкавина мало. Грулева и кого-то еще из ребят могут отдать в аренду ради игровой практики.  

- «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью, не забив мячей. Ждали большего от этих команд?

- «Ростов» играл хорошо, просто не забил. ЦСКА пока сыроват. Без моментов играл. Николичу нужно время. Есть проблемы в организации атаки, моментов мало создавалось. Чалов ушел и надо кого-то брать в атаку, потому что там пока все плохо. В общем, у Николича, как и у Станковича, работы непочатый край. 

Елена Григорьевская

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