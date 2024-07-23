Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого тура РПЛ.

- Какой результат матча этого тура больше всего удивил или стал неожиданным?

- Куда же без «Спартака». Игра красно-белых удивила. Результат может быть не очень хорошим, но то, в каком состоянии находится команда, меня удивило.

- С чем связываете такое состояние «Спартака»?

- Это технический момент. У Станковича почти не было времени, чтобы глубоко влиться в команду, узнать и понять футболистов, а также поставить им игру. Знакомство еще продолжается.

- Многих своей игрой разочаровал Соболев, который выглядел неубедительно. Чем это можно объяснить?

- Похоже, он был не в настроении. Он не попадал в ритм игры, был инертный, почти не двигался. Обычно, если у него что-то не получается, он заводится. В матче с «Оренбургом» этого не было. Очевидно, есть что-то внутри.

- «Локомотив» не без труда справился с «Акроном», пропустив от дебютанта РПЛ два мяча. Такое развитие событий удивило?

- Нет. Мне показалось, железнодорожники были уверены, что легко справятся с «Акроном». Они начинали игру хорошо. Может быть, незасчитанный второй гол Пиняева так сказался. Гости воспользовались тем, что «Локомотив» не очень сильно горел желанием. Он только потом взялся за работу. А вот дебютант приятно удивил тем, что молодые игроки там громко заявляют о себе.

- «Зенит», казалось, вообще не заметил «Крылья Советов» на поле и легко обыграл волжан. Ожидаемо?

- Я разочарован. Понимаю, что питерцы сейчас в порядке и там есть кому удивлять. Думаю, что хозяева не заслуживали получить четыре мяча в свои ворота. Но это только первый тур. Думаю, у «Крыльев Советов» все еще пойдет.

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- «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью, не забив голов. Ждали большего от этих команд?

- Нет. Это был трудный матч для обеих команд. Они с уважением относятся друг к другу, поэтому с шашками наголо никто не побежал вперед. «Армейцы» пока в поисках. У южан игра есть, и она будет развиваться. Мне хозяева больше понравились, чем ЦСКА.

- «Динамо» уже на 28-й минуте вело 3:0 в матче с «Факелом». Видите большие перспективы у бело-голубых в этом сезоне или просто соперник оказался слабоват?

- Меня удивило, сколько было потерь в составе у «Динамо». А «Факел» просто еще не понял, куда попал. В первом матче сезона было слишком большое напряжение. «Факел» умеет сражаться, но в той игре он очень быстро пропустил три мяча. Отмечу удаление Фомина. Я понимаю, что это не тот футболист, который пойдет на красную карточку. Случайности бывают. А так, «Динамо» будет на многое претендовать в этом сезоне. Даже с такими потерями.

- «Краснодар» на выезде не смог обыграть «Ахмат». Прошлогодний лидер сдает свои позиции с уходом ряда игроков?

- «Ахмат» - это не подарок. Там все в порядке с составом и игрой. А «быки» пока еще в поисках. Им нужно немного времени. Я боюсь, что если они потеряют Сперцяна, тогда у них будут сложности. Считаю также, что команде нужен центрфорвард.

Елена Григорьевская