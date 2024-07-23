Агент бразильца Эрика подтвердил интерес со стороны ЦСКА

Футбольный агент Андре Кюри, представляющий интересы полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Эрика, высказался об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА.

«ЦСКА пытался приобрести в июне? Да, это так», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что бразильская сторона отказалась продавать Эрика в ЦСКА за пять миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний бразильский полузащитник провел 37 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. Срок действующего трудового соглашения между Эриком и «Атлетико Паранаэнсе» рассчитан до середины 2026 года.