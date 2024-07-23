Названа новая трансферная цель ЦСКА

Атакующий полузащитник Ахмед Джафели, выступающий за тунисский «Монастир», может оказаться в Российской премьер-лиге.

Согласно сведениям журналистов Legalbet, в услугах 20-летнего исполнителя заинтересован московский ЦСКА. Потенциальный переход Джафели оценивается в 500 тысяч евро.

За свою профессиональную карьеру полузащитник провел 59 поединков. Ахмед записал на свой счет девять забитых мячей и четыре результативные передачи. Срок трудового соглашения между игроком и «Монастиром» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfrmarkt оценивает его стоимость в 650 тысяч евро.