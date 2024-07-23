Орлов раскритиковал руководство «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о трансфере нападающего Виллиана Жозе в московский «Спартак». В прессе сообщается, что игрок прибыл в расположение «красно-белых» с лишним весом.

«Мне жалко болельщиков «Спартака». Руководители клуба дилетанты. Вот то, что они творят, оно всё не в ту сторону. У них сейчас один нападающий, он вес набрал. Игрока купили с лишним весом. Ну как так?» - высказался Орлов в выпуске на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что 32-летний Виллиан перешел в московский клуб из севильского «Бетиса».

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «красно-белые» на выезде проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2.