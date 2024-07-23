Арустамян высказался о переходе Соболева в «Зенит»

Известный инсайдер Нобель Арустамян высказался относительно потенциального перехода нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Насколько я понимаю, там переговоры затухли пока. С «Зенитом», конечно, а с кем?» - сказал Арустамян в эфире ютуб-проекта «Коммент.Шоу».
Ранее агент Тимур Гурцкая оценил вероятность трансфера Соболева в петербургский клуб в 99%.
Напомним, что московский клуб включил 27-летнего нападающего в заявку на сезон-2024/2025. В стартовом матче Премьер-лиги против «Оренбурга» Соболев провел на футбольном поле 67 минут.
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