Орлов оценил игру Глушенкова в «Зените»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре полузащитника Максима Глушенкова за петербургский «Зенит» на старте сезона-2024/2025.

«У него всё, что надо футболисту, есть. Он видит поле, чувствует, кто где, кому можно отдавать мяч, чувствует ход игры. Глушенков в порядке», - поделился мнением комментатор на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что «Зенит» подписал Глушенкова этим летом. Полузащитник перешел в петербургский клуб из московского «Локомотива». 24-летний футболист заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на четыре года. В контракте прописан пункт о возможном продлении на сезон.