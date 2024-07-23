«Динамо» хочет продлить контракт с форвардом – идут переговоры

«Динамо» рассчитывает продлить трудовое соглашение с нападающим Муми Нгамалё. После прошлого сезона контракт игрока автоматически продлился до лета 2025 года. Сейчас «бело-голубые» ведут переговоры о пролонгации договора ещё на год, то есть до завершения сезона 2025/2026. Об этом рассказывается на страницах сайта «Матч ТВ».

За «Динамо» Нгамалё провёл 59 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Динамо» обыграло «Факел» со счётом 3:1. Теперь «бело-голубые» готовятся к дерби против «Локомотива».