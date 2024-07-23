Радченко - о Чалове: «В Грецию стоит ехать в конце карьеры, но не на пике»

Экс-футболист Дмитрий Радченко высказал мнение о возможном уходе из московского ЦСКА нападающего Фёдора Чалова. Российской форварда сватают в греческий ПАОК.

«Конечно, есть игра в еврокубках, но не знаю. Мне кажется, в Грецию стоит ехать в конце карьеры, но не на пике. Чалов ещё может проявить себя в РПЛ, уехав в более сильную лигу», - передает слова Радченко «Чемпионат».

Срок трудового соглашения между 26-летним нападающим и «армейцами» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фёдор сыграл 29 матчей в Премьер-лиге, забил 12 голов и сделал три результативных паса.