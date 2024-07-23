Орлов высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита»

«Думаю, что в субботу Вендел будет играть за «Зенит». Надо ли отпускать Вендела, если он хочет уходить? Футбол - это бизнес, мы его приобретали, значит, надо деньги за него получить, это нормально», - высказался Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».