Орлов высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о возможном уходе бразильского полузащитника Маркуса Вендела из петербургского «Зенита». Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны стамбульского «Галатасарая».
«Думаю, что в субботу Вендел будет играть за «Зенит». Надо ли отпускать Вендела, если он хочет уходить? Футбол - это бизнес, мы его приобретали, значит, надо деньги за него получить, это нормально», - высказался Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».
СМИ сообщали, что «Зенит» может продать Вендела в «Галатасарай» за 17 миллионов евро. В прошлом сезоне бразилец поучаствовал в 35 поединках, отметившись четырьмя голами и десятью результативными передачами.
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