Федотов разобрал работу судей в провальном матче «Спартака»

«Сухой не показал карточку Гюрлюку - тот взял мяч и куда-то с ним пошёл. Нужно было показывать жёлтую Максименко - тот взял и похлопал перчаткой по сопернику. Это неспортивное поведение. Не надо разговаривать - надо показывать карточки», - передает слова Федотова «Чемпионат».