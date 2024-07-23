Федотов разобрал работу судей в провальном матче «Спартака»

Экс-арбитр Игорь Федотов высказался о работе главного рефери матча первого тура чемпионата России между «Оренбургом» и московским «Спартаком». Встречу обслуживала бригада Алексея Сухого.
«Сухой не показал карточку Гюрлюку - тот взял мяч и куда-то с ним пошёл. Нужно было показывать жёлтую Максименко - тот взял и похлопал перчаткой по сопернику. Это неспортивное поведение. Не надо разговаривать - надо показывать карточки», - передает слова Федотова «Чемпионат».
Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Оренбурге и завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:2.
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