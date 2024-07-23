Байрамян: «РПЛ - лучшая лига в мире!»

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян в беседе с журналистами высказался о прошедшем чемпионате Европы – 2024.
«Мне понравилось. Первая часть тура РПЛ намного интереснее? Я очень рад, что, помимо нашей игры против ЦСКА, было много голов. Это круто, пусть в РПЛ всегда так будет. РПЛ - лучшая лига в мире!» - передает слова полузащитника «РБ Спорт».
Напомним, что в первом туре чемпионата России «Ростов» расписал мировую со столичным ЦСКА со счетом 0:0. В следующем матче Премьер-лиги подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют против самарских «Крыльев Советов». Поединок пройдет в пятницу, 26 июля.
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