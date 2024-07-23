Байрамян: «РПЛ - лучшая лига в мире!»

«Мне понравилось. Первая часть тура РПЛ намного интереснее? Я очень рад, что, помимо нашей игры против ЦСКА, было много голов. Это круто, пусть в РПЛ всегда так будет. РПЛ - лучшая лига в мире!» - передает слова полузащитника «РБ Спорт».