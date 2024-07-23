Юран объяснил, почему посетил матч «Пари НН»

Экс-наставник «Пари НН» Сергей Юран объяснил свое появление на вчерашнем поединке нижегородцев с казанским «Рубином» в стартовом туре чемпионата России.

«Я работал с этой командой. Там остались игроки, с которыми я работал. Губернатор пригласил на матч поболеть, поэтому прилетел. Плюс у меня там сын во второй команде», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Юран покинул пост главного тренера нижегородского коллектива в конце апреля текущего года.

Матч между «Пари НН» и «Рубином» завершился поражением хозяев со счетом 2:4. Сейчас нижегородскую команду возглавляет Саша Илич.