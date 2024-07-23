Глушаков ответил на вопрос о сборной России

«Я в хорошей форме. Перед сезоном была небольшая травма, ушиб. Оттек прошел, и я тренировался три-четыре дня в общей группе. Готов ли я к сборной? Всегда. Я говорил, что со сборной еще не закончил», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».