Глушаков ответил на вопрос о сборной России

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о своих нынешних кондициях.
«Я в хорошей форме. Перед сезоном была небольшая травма, ушиб. Оттек прошел, и я тренировался три-четыре дня в общей группе. Готов ли я к сборной? Всегда. Я говорил, что со сборной еще не закончил», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Глушаков пополнил ряды подмосковного коллектива в летнее трансферное окно. «Химки» стартовали в новом сезоне домашним поединком с «Динамо» (Махачкала). Игра завершилась вничью со счетом 1:1. В рамках второго тура команде будет противостоять столичный «Спартак».
Бан пользователя