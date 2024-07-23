Нигматуллин назвал матч, который украсил первый тур РПЛ

Известный в прошлом вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о поединке между столичным «Локомотивом» и тольяттинским «Акроном» в рамках первого тура чемпионата России. «Железнодорожники» одержали победу со счетом 3:2.

«Матч «Локомотив» - «Акрон» стал украшением 1-го тура РПЛ. «Акрон» можно похвалить за смелый футбол. Благодаря такому футболу можно сказать, что «Акрон» не затеряется в РПЛ», - передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

В следующем туре Премьер-лиги «Акрон» на выезде встретится с воронежским «Факелом». Этот поединок пройдет в субботу, 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.