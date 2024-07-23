Зотов высказался о победе «Рубина» со счётом 4:2

Хавбек казанского «Рубина» Александр Зотов в разговоре с журналистами поделился эмоциями после победы над «Пари НН» в матче первого тура Российской премьер-лиги.

«Интересный матч, много голов. Для болельщиков было весело. Два немного разных тайма. «Нижний» перестроился во втором тайме. Было тяжело, но мы справились. Нам есть над чем подумать», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Рубина» со счетом 4:2.

В следующем туре «Пари НН» сыграет против московского ЦСКА, а казанская команда встретится с «Зенитом».