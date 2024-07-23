Мор: «В игре «Спартака» улучшений нет»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор прокомментировал игру «народной команды» в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга». «Красно-белые» уступили на выезде со счетом 0:2.

«Улучшений нет. Хотя я сильно ждал. В чём была проблема в прошлом сезоне? Очень плохая игра на выезде. Всё это остается и при Станковиче. Это большая проблема, которую нужно решать», - поделился мнением Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Во втором туре Российской премьер-лиги подопечные Деяна Станковича на выезде встретятся с подмосковными «Химками». Поединок состоится в воскресенье, 28 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.