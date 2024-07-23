Марин рассказал, хочет ли он играть в «Зените»

Хавбек «Оренбурга» Джимми Марин в беседе с журналистами высказался о возможном трансфере в петербургский «Зенит».
«Какой была бы моя реакция, если бы мне поступило предложение от «Зенита»? Естественно, каждому игроку хочется играть в большом клубе, но на данный момент я сфокусирован на «Оренбурге», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Марин защищает цвета команды из Оренбурга с 2022 года.
В первом туре Российской премьер-лиги «Оренбург» на своем поле принимал московский «Спартак». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0.
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