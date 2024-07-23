Дасаев: «Спартак» должен был обыгрывать «Оренбург»

Экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о поражении «народной команды» в поединке первого тура Премьер-лиги с «Оренбургом» (0:2).
«Спартак» удивил поражением. Он должен был обыгрывать «Оренбург». Верю ли я, что у Станковича получится вернуть игру команде? Будем надеяться, что «Спартак» продвинется вперед», - передает Legalbet слова Дасаева.
В следующем туре Российской премьер-лиги подопечные Деяна Станковича встретятся с подмосковными «Химками».
Напомним, что в прошлом сезоне «красно-белые» финишировали на пятом месте в таблице чемпионата страны.
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