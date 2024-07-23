Глушенков - в числе 11 лучших футболистов первого тура РПЛ

Состоялись матчи первого тура нового сезона Российской премьер-лиги. По итогам этих поединков была составлена символическая сборная.

Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»).

Защитники: Идар Шумахов («Динамо» Мх), Матиас Перес («Оренбург»), Игорь Дивеев (ЦСКА).

Полузащитники: Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»), Вендел, Вильмар Барриос, Максим Глушенков (все трое – «Зенит»), Бителло («Динамо»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Абу-Саид Эльдарушев («Акрон»).

Лучшим тренером тура, по версии «Чемпионата», стал наставник «Оренбурга» Давид Деограсия. Его команда в первом матче сезона обыграла «Спартак» со счетом 2:0.