«Спартак» снова ошибся с выбором главного тренера: Кто мог принести результат команде

Назначение Деяна Станковича, вероятно, было ошибкой. Конечно, преждевременно делать глубокие выводы лишь после первой игры с «Оренбургом», но и до этого матча было много скепсиса в адрес серба.

Начнём с того, что следовало бы оставить в команде Владимира Слишковича. Хотя бы потому, что если вы назначили человека, то должны дать ему возможность проявить себя, тем более что при нём команда неплохо выглядела в весенней части чемпионата.

«Спартак» – это клуб с историей, и назначать в него наставника следует за заслуги, а в Сербии чемпионских титулов для этого маловато. Да и в нынешних условиях «красно-белые» – это такой клуб, в котором недостаточно выжимать из команды максимум, необходимо порой где-то даже прыгать выше головы. Согласитесь, что стартовые возможности «Зенита» выше, чем у столичного клуба. Не забываем также про «Краснодар» с «Динамо». Ну и вспомним об известной жизненной установке, что сначала ты должен победить себя – и только потом сможешь переиграть соперника. Это где-то про «Спартак». В этом клубе главная проблема в отсутствии структуры. Её нет ни в чём – ни в руководстве, ни в стиле, ни в тактике и т.д. Этой команде нужен наставник, который сплотил бы всех – с помощью своего характера, авторитета, харизмы, не говоря уже о футбольных знаниях. И все эти качества должны быть в совокупности. При всём уважении к Станковичу, он не кажется человеком, подходящим для данной роли.

Кто же мог стать достойной кандидатурой, которая подошла бы «красно-белым»? Моё мнение – лучшим вариантом для «Спартака» был бы Станислав Черчесов (да простят меня болельщики москвичей). Я понимаю, что многие помнят о конфликте Черчесова с Егором Титовым и Максимом Калиниченко. Также многие считают, что именно Станислав Саламович подсиживал уже покойного Владимира Федотова. Но здесь скорее вопрос не к Черчесову, а к системе, в которой гендиректор мог занять место действующего главного тренера.

Если ты стал наставником «Спартака», то к чему ты в первую очередь должен быть готов? К космическому давлению. Станислав Саламович к этому готов. Он прошёл через такое давление в преддверии домашнего ЧМ, что многим и не снилось. Экс-тренер сборной после «Спартака» больше нигде не проваливался. Он стал чемпионом Польши с «Легией» в тот год, когда принял команду с отставанием в десять очков. Хорош был Черчесов и с «Ференцварошем», когда вывел данный клуб в 1/8 еврокубков – впервые за 48 лет. А какие добротные периоды были у него в «Амкаре» и «Тереке»! Станиславу Саламовичу ничего не страшно, и он не затрясётся ни от какого давления.

Черчесов давал результат в разных условиях, даже там, где от него этого никто не ждал (сборная России). Выжимал максимум из середняков («Терек» и «Амкар»). Чуть-чуть прыгал выше максимума с «Легией» и «Ференцварошем» (чемпионства в национальных чемпионатах, а также еврокубки).

Думаю, что приведённых аргументов вполне достаточно для того, чтобы признать, что Черчесов был бы достойной кандидатурой на должность главного тренера «Спартака».

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