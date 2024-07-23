Черчесов объяснил, почему не возглавил клуб из РПЛ

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему не возглавил клуб из РПЛ.
«Ты не можешь прийти в клуб по заказу. Хочешь не хочешь, у каждой команды есть тренер, все решают свои задачи. В то или иное время бывает, что тебя хотят, но не могут, или могут, но не хотят», - высказался тренер в эфире программы «Футбол России».
Напомним, что Черчесов занял пост главного тренера сборной Казахстана. До этого он отметился работой в венгерском клубе «Ференцварош», который покинул летом прошлого года. Специалист также тренировал «Легию», «Спартак», «Динамо» и еще несколько клубов.
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