Черчесов объяснил, почему не возглавил клуб из РПЛ

«Ты не можешь прийти в клуб по заказу. Хочешь не хочешь, у каждой команды есть тренер, все решают свои задачи. В то или иное время бывает, что тебя хотят, но не могут, или могут, но не хотят», - высказался тренер в эфире программы «Футбол России».