Агент с 99% вероятностью назвал новый клуб Соболева

«Есть вероятность 99% - не знаю, что поменяется, - что он все равно будет в «Зените». Что тормозит сделку? Там насаживаются с каждым днем какие-то проблемы одна на другую», - высказался Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».