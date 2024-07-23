Агент с 99% вероятностью назвал новый клуб Соболева

Агент Тимур Гурцкая дал комментарий по поводу возможного трансфера нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Есть вероятность 99% - не знаю, что поменяется, - что он все равно будет в «Зените». Что тормозит сделку? Там насаживаются с каждым днем какие-то проблемы одна на другую», - высказался Гурцкая в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».
Ранее сообщалось, что московский клуб рассчитывает заработать на продаже 27-летнего форварда 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне Соболев сыграл 27 матчей в Премьер-лиге, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
Бан пользователя