Бакаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»

Хавбек тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев остался недоволен работой судейской бригады в матче первого тура чемпионата России против столичного «Локомотива».
«Есть ли вопросы к судейству? Конечно, есть. По мне, был пенальти в ворота «Локомотива». Для меня это удивительно. Новичка РПЛ будут поддушивать? Значит, нам надо играть намного лучше», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».
Напомним, что поединок прошел на стадионе «РЖД Арена» и завершился победой «железнодорожников» со счетом 3:2.
В следующем туре Премьер-лиги «Акрон» померяется силами с воронежским «Факелом».
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