Бакаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»

«Есть ли вопросы к судейству? Конечно, есть. По мне, был пенальти в ворота «Локомотива». Для меня это удивительно. Новичка РПЛ будут поддушивать? Значит, нам надо играть намного лучше», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».