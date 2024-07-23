Трансфер Клаудиньо под угрозой срыва

Трансфер хавбека петербургского «Зенита» Клаудиньо в бразильский клуб «Фламенго» находится под угрозой срыва. Об этом рапортует UOL.

Согласно сведениям источника, в стане потенциального покупателя считают, что оформить переход полузащитника сейчас практически нереально. Однако «Фламенго» все равно попытается убедить «сине-бело-голубых» продать игрока. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 18 миллионов евро, а его трудовое соглашение рассчитано до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Клаудиньо провел 42 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.