Черчесов высказался о титульной гонке в РПЛ

«Кто фаворит, я бы не рисковал говорить, хотя «Зенит» уверенно выигрывал. Что касается столетия клуба, то автоматически ничего не бывает, надо будет работать, чтобы настрой остался», - поделился мнением специалист в эфире программы «Футбол России».