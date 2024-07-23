Черчесов высказался о титульной гонке в РПЛ

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о чемпионской гонке в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Кто фаворит, я бы не рисковал говорить, хотя «Зенит» уверенно выигрывал. Что касается столетия клуба, то автоматически ничего не бывает, надо будет работать, чтобы настрой остался», - поделился мнением специалист в эфире программы «Футбол России».
Напомним, что в минувшем сезоне петербургский коллектив вырвал чемпионский титул в последнем туре благодаря осечке московского «Динамо». Подопечные Сергея Семака стали обладателями золотых наград в шестой раз подряд.
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