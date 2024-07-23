Гурцкая - о Соболеве: «От Зобнина был гадский поступок»

Футбольный агент Тимур Гурцкая критически высказался о словах полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в адрес одноклубника Александра Соболева. Хавбек заявил, что если игрок не мотивирован, то ему не место в клубе.

«Саша находится в тяжёлом эмоциональном состоянии, и ещё тебя добивает твой капитан. От Зобнина был гадский поступок. Пусть Зобнин сам научится играть в футбол и приносить пользу «Спартаку», - поделился мнением Гурцкая в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

Ранее сообщалось, что Соболев может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Сумма потенциальной сделки оценивается в 12 миллионов евро.