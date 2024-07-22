Смородская: «Тягостное и грустное впечатление от игры «Спартака»

Московский «Спартак» по итогу первого тура РПЛ оказался в зоне вылета. Коллектив проиграл «Оренбургу» в гостях с «сухим» счётом – 0:2. Прошёл матч вечером минувшего воскресенья.

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская оценила текущее состояние «красно-белых» по проведённой встрече. К слову, первой официальной для Деяна Станковича в роли главного тренера.

«Прошел только один матч. Но впечатление от игры «Спартака» у меня какое‑то очень грустное. Абаскаль толком не был тренером: он ничему не научил спартаковских футболистов. То же самое может случиться и с новым тренером. Мы этого на данный момент не знаем», - говорит Смородская для телеканала «Матч ТВ».

Во второй встрече в рамках недавно стартовавшего сезона РПЛ «Спартак» снова сыграет в гостях, но на этот раз гораздо ближе к Москве – в Химках с одноимённым клубом.