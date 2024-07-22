Валерий Овчинников – о Станковиче: «Приехал работать или сидеть на контракте?»

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о Деяне Станковиче. Его «Спартак» полностью провалил первый матч в новом сезоне РПЛ. «Красно-белые» вечером воскресенья проиграли «Оренбургу» на выезде – 0:2.

«Как говорил Станислав Черчесов, этот парень приехал в «Спартак» работать или сидеть на своём контракте? Что показала команда? «Оренбург» выше «Спартака» был на голову, особенно по желанию. В футбол не только ногами играют», - говорит Овичнников Betonmobile, добавив, что также в футбол играют ярость и желание.

У «Спартака» впереди в рамках РПЛ ещё 29 шансов исправиться. Впереди – выездная игра с «Химками», состоится она в грядущие выходные.