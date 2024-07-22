«Спартак» - в зоне вылета после первого тура РПЛ

Позади – первый тур Российской премьер-лиги в рамках сезона-2024/25. Появилась турнирная таблица по итогу всех восьми матчей первенства.

Возглавляет её питерский «Зенит», разгромивший в гостях «Крылья Советов» (4:0). Также по три очка набрали «Динамо», «Локомотив», «Оренбург» и «Рубин».

Команды с шестого – по 11-е место имеют в активе по одному баллу. 12-е место и ноль баллов у новичка РПЛ в лице «Акрона». В зоне стыковых матчей с нулём баллов – «Факел» и «Пари НН», а в зоне вылета расположились московский «Спартак» и «Крылья».

Напомним, что грядущий, второй тур Премьер-лиги стартует в эту пятницу, 26 июля.