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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» - в зоне вылета после первого тура РПЛ

22 Июля 2024 • 23:08 Комментировать

Позади – первый тур Российской премьер-лиги в рамках сезона-2024/25. Появилась турнирная таблица по итогу всех восьми матчей первенства.

Возглавляет её питерский «Зенит», разгромивший в гостях «Крылья Советов» (4:0). Также по три очка набрали «Динамо», «Локомотив», «Оренбург» и «Рубин».

Команды с шестого – по 11-е место имеют в активе по одному баллу. 12-е место и ноль баллов у новичка РПЛ в лице «Акрона». В зоне стыковых матчей с нулём баллов – «Факел» и «Пари НН», а в зоне вылета расположились московский «Спартак» и «Крылья».

Напомним, что грядущий, второй тур Премьер-лиги стартует в эту пятницу, 26 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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