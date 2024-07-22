Даку: «Эта игра показала характер нашей команды»

Лучший футболист встречи «Пари НН» - «Рубин» Мирлинд Даку для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- В первом тайме у вас было очень много движения с мячом и без мяча. Можно ли говорить о том, что физически вы готовы на 100% сейчас?

- Есть, конечно, у меня определенные качества, это дриблинг, верховые единоборства. Что касается вашего вопроса, то пока той хорошей формы, которая у меня была в последних играх прошлого сезона, я пока не достиг. Но работаю усердно и буду работать на тренировках, чтобы достичь ее максимально быстро. Но игра и форма приходят через матчи, поэтому буду готовиться, чтобы набрать форму быстро.

- Сегодня пропустили первыми, тем не менее, быстро отыгрались и в результате победили. За счет чего одержана была эта победа?

- Как видите, первые минуты действительно очень важны в футболе. В следующих играх мы должны действовать максимально сконцентрировано, с первых минут. Эта игра показала характер нашей команды, который присутствует везде, в раздевалке и на поле мы были очень сильны сегодня. Несмотря на то, что соперник забил первым, мы сравняли и довели матч до победы. Мы знали, какой матч нам предстоит против команды, которая очень хорошо играет, особенно дома. Поэтому очень здорово, что сегодня мы все вместе показали характер.