Силкин: «Молодые ребята в обороне «Динамо» справились на отлично»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о первой игре «бело-голубых» в новом сезоне РПЛ. В рамках поединка динамовцы принимали дома воронежский «Факел» и добились уверенной победы – 3:1.

«Все сыграли хорошо. Несмотря на то, что в обороне были молодые ребята, они справились на отлично», - делится Силкин для «РБ Спорт».

Эксперт уделил особое внимание и полузащитнику динамовцев Бителло. Он пополнил «бело-голубых» в прошлом сезоне.

«Можно сказать, он уже адаптирован к РПЛ», - добавил Силкин.

Напомним, что во втором туре «Динамо» снова сыграет дома. Соперник – столичный «Локомотив».