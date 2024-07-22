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Рахимов: «Весь первый тайм после пропущенного мяча был очень и очень хорошим»

22 Июля 2024 • 22:50 Комментировать
Пари НН
2:4
Рубин

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Пропустили гол уже на третьей минуте. Какие мысли были в этот момент? Или не успели ничего подумать до того, как сравняли счет?

- Пропустили. Естественно, были нехорошие мысли, потому что слишком быстро пропустили, очень просто потеряли мяч в середине поля. Реакция была не очень хорошая, но весь первый тайм после пропущенного мяча был очень и очень хорошим. Хорошие скорости, хорошие комбинации, очень быстро мы вступали в борьбу, много мячей выигрывали. Скорость движения и передач были очень хорошими. Но, к сожалению, второй тайм мы сами себе создали сложности и проблемы, потому что перестали играть в свой футбол и очень много стали терять мячи. Это и есть головная боль, у нас отсутствует запас прочности, пока его нет у нас. Тот же Даку, который не готов еще в физическом плане, мы видим после травмы вернувшегося Чумича и Ваду, который тоже не имеет такой готовности. Поэтому это очень сильно беспокоит.  Мы не можем сохранить уровень игры.

- Тем не менее, выиграли. В период до вашего четвертого гола не было опасения, что игра может уйти?  Вели все-таки плюс два, но соперник отыграл один мяч и дальше атаковал.

- Я об этом и говорю, потому что были не очень приятные моменты. В таких случаях просто нельзя давать сопернику вернуться в игру, а мы это позволили. Это те самые моменты, когда я говорю, что реакция на эпизод должна сохраняться. А уровень игры должен сохраняться. К сожалению, мы это не сделали. Отсюда возникли проблемы. Еще раз, просто если есть уровень игры, команда играет, не хочется менять. Но мы видим, что того самого запаса прочности нет. Конечно, надо понимать, что соперник будет пытаться что-то делать. Мы позволили очень многое как раз в контроле мяча. Хотя если вспомнить первый тайм, этого вообще не было у соперника, потому что мы очень быстро эти мячи выигрывали, очень быстро выходили из-под давления. Отсюда два разных тайма.

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Евро-Футбол.Ру,
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