Илич: «Если мы хотим соревноваться дальше, то не можем так играть»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Почему сегодня проиграли? Вроде бы неплохо начали, но тем не менее поражение.

- Мы совершили много глупых ошибок. Особенно в обороне. 4 удара и 4 гола у противника. Если мы хотим соревноваться дальше, то не можем так играть.

- Кирилла Гоцука стоит ждать в стартовом составе в матче против ЦСКА?

- Пока не можем сказать. Как говорили ранее, Кирилл - лидер команды. Он на тренировках хорошо себя показывает.

- Сегодня, я думаю, болельщики вашей команды приятно удивились, что «Пари НН» играет в атаку. Можно ли говорить о том, что и в будущем «Пари НН» будет придерживаться такого стиля?

- Как я уже сказал, мы совершили достаточно много ошибок, и сегодня, несмотря на то, что мы пытаемся набрать очки, для меня лучше, когда мы играем хорошо и побеждаем, чем если мы играем хорошо, но при этом уступаем, как было сегодня.