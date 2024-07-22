Даку признан лучшим игроком матча «Пари НН» - «Рубин»

Вечером понедельника в Нижнем Новгороде местный «Пари НН» вновь не выиграл дома в РПЛ. В рамках первого тура Премьер-лиги «горожане» проиграли «Рубину» со счётом 2:4.

Лучшим игроком матча признан албанский форвард казанцев Мирлинд Даку. У албанца в прошедшем поединке – один забитый гол и одна голевая передача. А всего в последних семи матчах РПЛ у Мирлинда всего один без забитого гола.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем традиционном ревью.

Ранее в «Рубине» высказались на тему Даку, который этим летом отметился на Евро-2024 скандалом.