Газзаев жёстко раскритиковал «Спартак»

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев жёстко раскритиковал столичный «Спартак» за игру в первом туре РПЛ. В ней, напомним, «красно-белые» сенсационно, да ещё и «всухую» проиграли «Оренбургу» в гостях на Урале (0:2).

«Спартак» удивил в отрицательную сторону: у команды не было понятной тактики, ярких индивидуальных действий игроков, её игра была абсолютно разрозненной», - говорит Газзаев для «РИА Новости», добавив, что свои мячи «Оренбург» забил абсолютно заслуженно.

Как отметил Газзаев, у него во время матча возникало ощущение, что «Спартак» - это «Оренбург», а «Оренбург» - это «Спартак».

Напомним, что во втором туре команда Деяна Станковича сыграет в Химках с местным одноимённым коллективом.