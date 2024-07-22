«Пари НН» не выиграл седьмой домашний матч кряду – клубный антирекорд

Вечером понедельника нижегородский «Пари НН» встречался с казанским «Рубином» дома. Гости одержали убедительную победу – 4:2.

Любопытно, что этот матч стал уже седьмым подряд домашним для «горожан» в РПЛ, в рамках которого клуб не победил. Как отмечает «Цифроскоп», это клубный антирекорд, а именно его повторение.

«Пари НН», напомним, едва не вылетел из РПЛ по итогу прошлого сезона, но в стыковых матчах клуб оказался сильнее тульского «Арсенала». В следующем домашнем матче «горожанам» играть с московским ЦСКА. В мае «армейцы» уже удачно погостили в Нижнем Новгороде и разгромили «Пари НН» – 6:2.

Неожиданная голевая феерия