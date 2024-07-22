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Гендир «Рубина»: «Тема с Даку закрыта? Вы всё видели на поле»

22 Июля 2024 • 22:12 Комментировать
Пари НН
2:4
Рубин

Гендиректор казанского «Рубина» высказался о Мирлинде Даку. На минувшем Евро-2024 он отметился скандалом после того, как начал кричать оскорбления в адрес сербов будучи игроком сборной Албании.

«Закрыта тема с Даку? Я думаю, то, что вы увидели на поле, есть убедительный ответ на вопрос», - говорит Айбатов для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил функционер, с футболистом провели воспитательную работу.

«Да и не только с ним. Со всеми, чтоб в такие ситуации не попадали», - заключил Айбатов.

Напомним, вечером понедельника Мирлинд забил свой очередной гол в РПЛ. На этот раз пострадал «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
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