Гендир «Рубина»: «Тема с Даку закрыта? Вы всё видели на поле»

Гендиректор казанского «Рубина» высказался о Мирлинде Даку. На минувшем Евро-2024 он отметился скандалом после того, как начал кричать оскорбления в адрес сербов будучи игроком сборной Албании.

«Закрыта тема с Даку? Я думаю, то, что вы увидели на поле, есть убедительный ответ на вопрос», - говорит Айбатов для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил функционер, с футболистом провели воспитательную работу.

«Да и не только с ним. Со всеми, чтоб в такие ситуации не попадали», - заключил Айбатов.

Напомним, вечером понедельника Мирлинд забил свой очередной гол в РПЛ. На этот раз пострадал «Пари НН».