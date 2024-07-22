Смородская: «Рано хвалить Глушенкова»

Летний новичок «Зенита» Максим Глушенков блестяще проявляет себя в начале текущего футбольного сезона. Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская уверена, что хвалить талантливого игрока атаки пока рано.

«Сомнений нет, футболист хороший. Уход в «Зенит» - правильное решение. Но рано его хвалить. Поживем и увидим, во что он вырастет дальше. Очевидно, что шаг в карьере он уже сделал. А «Локо», похоже, никто не нужен», - делится Смородская с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, в игре первого тура РПЛ у Глушенкова – дубль. В Самаре питерцы играли против местных «Крыльев Советов» и оформили разгром – 4:0.