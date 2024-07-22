Неожиданная голевая феерия «Рубина» и «Пари НН»: волжское дерби осталось за Казанью

«Пари НН» и «Рубин» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч первого тура РПЛ состоялся 22 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Завершали первый тур нового сезона РПЛ на берегах Волги. Волжским же дерби. Нижегородский «Пари НН» на своём поле принимал казанский «Рубин». Обе команды пропагандируют «сухой» футбол с упором на стандарты, так что голевой феерии в последнем матче первого тура РПЛ никто не ожидал.

Никто не ждал, но получили все. На третьей же минуте долгая атака «Пари НН» завершилась голом. Стаматов прострелил слева, на дальнем углу вратарской открылся и пробил Боженов. Мяч попал в соперника, отскочил на Боселли, который тоже пальнул в защитника, и только с третьей попытки Зе Турбо с метра занёс мяч в сетку – 1:0.

«Рубин» отыгрался в следующей же атаке. Пробежались по правому краю, откуда в завершении прострелил Вада. Мяч пролетел всех, а дальний угол без помех замкнул Мирлинд Даку, тоже занесший мяч в пустой створ с метра – 1:1. Результативная ничья к четвёртой (!) минуте. Конечно же, она пыл соперников поубавила. Но затишье оказалось перед бурей.

Перед казанской бурей, накрывшей «Пари НН» в конце первого тайма. Сначала Мирлинд Даку устроил гол-близнец, только теперь он сам простреливал справа, а ногу у пустого угла подставлял Александр Зотов – 1:2. А затем уже сам Зотов развил голевую атаку, воспользовавшись потерей Зе Турбо. Сыграл налево на Шабанхаджая, а Дардан прострелил в центр, откуда ударом в касание отличился Вада – 1:3. Те же исполнители, похожая схема атаки, третий мяч. «Рубин» удивлял в Нижнем Новгороде.

На что Саша Илич ответил тройной заменой после перерыва: появились Тичич, Шнапцев и Царукян. Вот только поздновато было ситуацию исправлять. Теперь игра как раз стала такой, какую и ожидали от «Пари НН» с «Рубином». Плотно, вязко, минимум моментов, атак и ударов в створ ворот. Собственно, впервые потревожили голкипера команды только к 71-й минуте. Правда, этот удар сразу же стал голевым.

Гол сделали свежие игроки: Тичич прострелил справа, Царукян в центре мяч зацепил, переложил под ударную ногу и плюнул в дальний от себя угол. Артур Нигматуллин, ранее защищавший ворота «Пари НН», только проводил мяч взглядом – 2:3. Только после этого «Рубин» начал хоть немного отодвигать игру от своих ворот. Сбегали даже в контрвыпад, но удар Чумича после прострела Рожкова пришёлся точно в грудь Медведеву.

В компенсированное время гости всё-таки поставили точку. Безруков в контратаке убежал слева и прострелил. А Кабутов набежал в центр, оторвался от Ермакова и точно пробил, установив окончательный счёт – 2:4. Шесть голов за матч, такое для «Пари НН» и «Рубина» вообще-то несвойственно. Результативное волжское дерби в первом туре РПЛ осталось за Казанью.