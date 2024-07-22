«Пари НН» вернулся в игру с «Рубином», забив второй гол

Заключительный матч стартового тура Премьер-лиги «Пари НН» - «Рубин» получается самым результативным. Команды забили по голу в первых атаках после ударов Жозе Зе Турбо и Мирлинда Даку. Под перерыв у казанцев отличились Александр Зотов и Валентин Вада. На 72-й минуте нижегородцы вернулись в игру после дебютного гола Валерия Царукяна - после углового серия ударов по воротам, и попытка Царукяна метров с 13 была успешной.

2:3 на табло, вернулась интрига в игру. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.