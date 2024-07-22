В агентстве форварда питерского «Зенита» Матео Кассьерры специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответили на слухи про интерес к нападающему от лиссабонского «Спортинга».

«Интерес от «Спортинга» к Кассьерре не более чем слух», - заявили в Alfa Management нашему корреспонденту.

Напомним, что в начале нового сезона лучший бомбардир прошлого сезона Российской премьер-лиги уже отличился голом. Поразил он ворота самарских «Крыльев Советов» в разгромном гостевом матче (4:0). В прошлом сезоне колумбиец стал единолично лучшим страйкером РПЛ, в его активе – 21 забитый гол.