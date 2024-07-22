«Арис» Кокорина уверенно обыграл бывший клуб АПЛ

Вечером понедельника в товарищеской встрече кипрский «Арис» российского форварда Александра Кокорина добился уверенной победы над некогда клубом АПЛ - «Хаддерсфилд Таун». Поединок завершился со счётом 4:2, а сам Кокорин помог своей команде голевой передачей.
Напомним, что грядущий сезон станет для Александра третьим по счёту в кипрском клубе из Лимасола. В сезоне позапрошлом «Арис» с Александром в составе стал чемпионом маленького европейского островного государства. А в сезоне прошлом занял четвёртое место с отставанием от первой строчки в восемь очков.
Протокол игры
|11'_Bengtsson L. (0:1)
|25'_Struski K. (0:2)
|(1:2) _Healey R.41'
|(2:2) _Hogg J.47'
|61'_Dimitriou A. (2:3)
|81'_Kovacev M. (2:4)
22 июля. Стадион "Sportplatz St. Ulrich".
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