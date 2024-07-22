«Арис» Кокорина уверенно обыграл бывший клуб АПЛ

Вечером понедельника в товарищеской встрече кипрский «Арис» российского форварда Александра Кокорина добился уверенной победы над некогда клубом АПЛ - «Хаддерсфилд Таун». Поединок завершился со счётом 4:2, а сам Кокорин помог своей команде голевой передачей.

Напомним, что грядущий сезон станет для Александра третьим по счёту в кипрском клубе из Лимасола. В сезоне позапрошлом «Арис» с Александром в составе стал чемпионом маленького европейского островного государства. А в сезоне прошлом занял четвёртое место с отставанием от первой строчки в восемь очков.