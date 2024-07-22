Шишкин: «Спартаку» просто не везло в Оренбурге»

Московский «Спартак» в минувшее воскресенье начал сезон Российской премьер-лиги с сенсационного поражения. «Красно-белые» на Урале проиграли «Оренбургу», притом с «сухим» счётом – 0:2.

Роман Шишкин полагает, что «Спартак» не набрал очки в столице из-за тотального невезения. А также ошибки голкипера Александра Максименко.

«Спартаку» очевидно не везло — забей Бонгонда в первом тайме, игра сложилась бы по-другому. К тому же у «Спартака» были подходы... Моментами игра была равна. Всё решили реализация моментов и ошибка Максименко», - говорит Шишкин для «РБ Спорт».

Напомним, что прошедший матч стал первым официальным для Деяна Станковича в качестве главного тренера «Спартака».