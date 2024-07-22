«Рубин» забил три мяча «Пари НН» ещё до перерыва

Подходит к концу первый тур Премьер-лиги. Его закрывают «Пари НН» и «Рубин». Казанская команда пропустила уже на третьей минуте после удара Жозе Зе Турбо, но перед перерывом футболисты Рашида Рахимова ведут уже с перевесом в два мяча. Очень быстро Мирлинд Даку сравнял счет, а на 33-й минуте он уже ассистировал Александру Зотову. На 42-й минуте Валентин Вада забил третий мяч нижегородцам - 1:3 на табло. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.