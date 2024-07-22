Агент Головина: «Взять десятый номер – решение Саши»

В последних товарищеских матчах «Монако» лидер клуба Александр Головин взял себе 10-й номер на спине. Агент полузащитника Александр Клюев прокомментировал этот шаг своего клиента.

«Взять десятку — это решение Саши, я его поддержал. Ребята, главный тренер и руководство команды тоже поддержали его. Все рады этому», - говорит Клюев для «РИА Новости».

Головин, напомним, пополнил «Монако» уже шесть лет назад. По прошествии лет Александр является одним из самых статусных игроков своей команды.

По итогу прошлого сезона «Монако» занял второе место французской Лиги 1, финишировав вслед за «ПСЖ».