У Даку – всего один матч без гола из последних семи в РПЛ

Албанский легионер «Рубина» Мирлинд Даку не думает останавливаться и продолжает забивать в новом сезоне. Вечером понедельника он поразил ворота «Пари НН» в очном нижегородском матче команд первого тура РПЛ.

Любопытный факт – у Мирлинда всего один матч без забитых голов в рамках Премьер-лиги из последних семи. Что удивительно, без гола Даку остался в игре против «Ростова» (3:1) 11 мая. Во всех остальных шести поединках у Мирлинда ровно по голу.

К слову, в проходящем матче в Нижнем Новгороде албанец может забить и больше. Ведь игра продолжается, а в разгаре – первый тайм поединка.