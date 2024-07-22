Бразилец из «Химок»: «Уже сходил с Глушаковым в баню»

Бразильский летний новичок «Химок» Ориньо высказался об одной из главных русских традиций – русской бане.

«Уже довелось сходить с Денисом Глушаковым в баню. Жёсткая? Нормальная. Температура, как в Бразилии, а там 50 градусов», - говорит Ориньо для Sport24.

Как добавил бразилец, Глушаков уже успел стать ему хорошим другом в команде. Денис даже знает португальский, а всё потому, что летом 2014 года в составе сборной России летал на чемпионат мира в Бразилию.

«Что-то сказать может, парой фраз перекинулись», - добавил Ориньо.

«Химки» стартовали в новом сезоне РПЛ с ничьей с махачкалинскими динамовцами.