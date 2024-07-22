«Пари НН» и «Рубин» обменялись голами за четыре минуты игры

Последними открывают новый сезон в Премьер-лиги «Пари НН» и «Рубин». Нижегородцы очень мощно начали и повели в счете уже на третьей минуте противостояния. Широкая атака в штрафной площади, попытка удара Хуана Боселли с линии вратарской и ловкий тычок от Зе Турбо примерно с метра - счет открыт.

Не успели хозяева порадоваться, как казанцы тут же отыгрались в следующей атаке. Валентин Вада выполнил прострел, а Мирлинд Даку был точен - 1:1. Вот так начало уже на четвертой минуте. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.